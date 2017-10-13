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Новости Нижнего Тагила

Свердловский священник огородил колодец металлическими надгробиями (ФОТО)

13 октября 2017, 09:30Добавить новость
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В Сухом Логу местный священник уже несколько раз предпринимает попытки огородить колодец. Делает он это, по мнению соседей, весьма вызывающим способом.

Вокруг технологического отверстия в земле сейчас располагается своеобразный монумент из металлических надгробий. Соседи переживают за психическое состояние юных жителей района.

Сам священник отказывается убирать инсталляцию. Вот что он рассказал журналистам:

Сейчас колодец приводится в идеальное состояние – он был поднят на уровень камня, хотим оштукатурить. В течение двух лет руки не доходили, -- рассказал он журналистам.

 

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Фото: Новый день

 

Ранее священнослужитель размещал над колодцем предупреждающий крест. Как рассказали местные жители, установка была принесена с кладбища, пишет Новый день.

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