Свердловский священник огородил колодец металлическими надгробиями (ФОТО)

Вокруг технологического отверстия в земле сейчас располагается своеобразный монумент из металлических надгробий. Соседи переживают за психическое состояние юных жителей района.





Сам священник отказывается убирать инсталляцию. Вот что он рассказал журналистам:





Сейчас колодец приводится в идеальное состояние – он был поднят на уровень камня, хотим оштукатурить. В течение двух лет руки не доходили, -- рассказал он журналистам.

Ранее священнослужитель размещал над колодцем предупреждающий крест. Как рассказали местные жители, установка была принесена с кладбища, пишет Новый день.