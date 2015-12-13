Героин вместо гуталина. В колонию Нижнего Тагила снова пытались пронести наркотики

Потому, сотрудники лечебно-исправительного учреждения-51 вряд ли сильно удивились, обнаружив под вторым дном упаковки с кремом для обуви свёрток с порошкообразным веществом.

Сейчас вещество исследуют специалисты. Когда они подтвердят то, что вещество является наркотическим, тому, кто пытался передать его в колонию, грозит уголовная ответственность.