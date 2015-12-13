Героин вместо гуталина. В колонию Нижнего Тагила снова пытались пронести наркотики
13 декабря 2015, 11:30Crazy NewsПавел Щербина
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Сотрудников колоний Нижнего Тагила уже сложно чем-то удивить. Они регулярно сталкиваются с проявлениями находчивости как заключённых, так и людей, которые их навещают.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наркотики прячут в сладостях, в приправах, внутри собственной прямой кишки.
Потому, сотрудники лечебно-исправительного учреждения-51 вряд ли сильно удивились, обнаружив под вторым дном упаковки с кремом для обуви свёрток с порошкообразным веществом.
Сейчас вещество исследуют специалисты. Когда они подтвердят то, что вещество является наркотическим, тому, кто пытался передать его в колонию, грозит уголовная ответственность.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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