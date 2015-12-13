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Героин вместо гуталина. В колонию Нижнего Тагила снова пытались пронести наркотики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Героин вместо гуталина. В колонию Нижнего Тагила снова пытались пронести наркотики

13 декабря 2015, 11:30Crazy NewsПавел Щербина
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