Тагильская резиденция Деда Мороза начала прием писем от юных горожан

28 декабря в Нижнем Тагиле пройдет детский новогодний праздник, главным гостем которого станет, конечно, Дед Мороз.
Но сначала ребята должны поздравить Деда Мороза с праздником. Сделать это можно через его Тагильскую резиденцию.
В письме должен содержаться короткий рассказ о себе, фамилия, возраст и телефон. Поздравления принимаются до 24 декабря включительно, рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила.
Работы нужно отдать по одному из следующих адресов:
- Мэрия города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, фойе первого этажа
- ТЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, 49, главный вход, фойе первого этажа (около лестниц)
- Администрация Ленинского района, ул. Горошникова, 56, фойе первого этажа.
На празднике Дед Мороз отблагодарит ребят за поздравления с Новым годом. Праздник 28 декабря начнётся в 16 часов.