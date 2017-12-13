Тагильская резиденция Деда Мороза начала прием писем от юных горожан

Но сначала ребята должны поздравить Деда Мороза с праздником. Сделать это можно через его Тагильскую резиденцию.



В письме должен содержаться короткий рассказ о себе, фамилия, возраст и телефон. Поздравления принимаются до 24 декабря включительно, рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила.



Работы нужно отдать по одному из следующих адресов:





Мэрия города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, фойе первого этажа

ТЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, 49, главный вход, фойе первого этажа (около лестниц)

Администрация Ленинского района, ул. Горошникова, 56, фойе первого этажа.



На празднике Дед Мороз отблагодарит ребят за поздравления с Новым годом. Праздник 28 декабря начнётся в 16 часов.