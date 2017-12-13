-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
день: -10
вечер: -11
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.84 - 0.39
EUR 69.30 - 0.5
Новости Нижнего Тагила

Тагильская резиденция Деда Мороза начала прием писем от юных горожан

13 декабря 2017, 09:10Добавить новость
Нижний Тагил,праздник,Свердловская область,туризм,поздравление,Новый год
28 декабря в Нижнем Тагиле пройдет детский новогодний праздник, главным гостем которого станет, конечно, Дед Мороз.

Но сначала ребята должны поздравить Деда Мороза с праздником. Сделать это можно через его Тагильскую резиденцию.

В письме должен содержаться короткий рассказ о себе, фамилия, возраст и телефон. Поздравления принимаются до 24 декабря включительно, рассказали в Центре развития туризма Нижнего Тагила.

Работы нужно отдать по одному из следующих адресов:

  • Мэрия города Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, фойе первого этажа
  • ТЦ «Кит», Черноисточинское шоссе, 49, главный вход, фойе первого этажа (около лестниц)
  • Администрация Ленинского района, ул. Горошникова, 56, фойе первого этажа.

    На празднике Дед Мороз отблагодарит ребят за поздравления с Новым годом. Праздник 28 декабря начнётся в 16 часов. 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

100 дней осталось до Нового года
22 сентября, 22:15
4 0
Какие чудеса ожидают тагильчан в новогоднюю ночь
8 декабря, 16:30
1 0
Храм Александра Невского в Нижнем Тагиле отметил 140-летний юбилей
7 декабря, 09:30
12 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 386
Подписаться на новости