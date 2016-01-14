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В МВД опровергли информацию об изнасиловании московского полицейского, назвав «рапорт пострадавшего» шуткой курсантов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В МВД опровергли информацию об изнасиловании московского полицейского, назвав «рапорт пострадавшего» шуткой курсантов

14 января 2016, 11:40Crazy NewsMaurice
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