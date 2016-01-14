В МВД опровергли информацию об изнасиловании московского полицейского, назвав «рапорт пострадавшего» шуткой курсантов

О том, что «рапорт полицейского» является фальшивкой, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на анонимный источник в полиции. При этом собеседник подтвердил, что указанный в документе человек действительно является курсантом университета МВД.

Этот молодой человек, как сейчас принято говорить, «правильный пацан», и если бы с ним действительно что-то подобное случилось, он бы постыдился заявлять об этом пояснил источник в полиции.

Он также отметил, что курсанты МВД не участвуют в проверочных закупках, подобных описанной в рапорте.

По словам источника, рапорт был выдуман курсантами в качестве розыгрыша. РЕН ТВ также отмечает, что фальшивка была изготовлена в апреле 2015 года.

Между тем редакция рубрики «Происшествия» канала 360, который и опубликовал скриншоты «рапорта», настаивает на его подлинности. В своем блоге Ru-chp сотрудники канала написали:

История абсолютно реальная, никакой не фейк. Утек документ в Сеть вчера. А сейчас мы получили подтверждение от одного из непосредственных участников событий.

Кроме того, источник телеканала в столичном управлении МВД РФ подтвердил факт инцидента, заметив, что адрес в документе указан неверный. От дальнейших комментариев он отказался, говорится в сообщении 360.

Позднее в столичном главке МВД заявили журналистам, что информация об изнасиловании проститутками московского полицейского, ранее появившаяся в СМИ, не соответствует действительности, передает Агентство городских новостей «Москва».