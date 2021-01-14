В Свердловской области женщина попросила полицейских «сгонять» за водкой

В Свердловской области женщина попросила полицейских «сгонять» за водкой

Сегодня, 12:17Crazy NewsPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области женщина позвонила в полицию и попросила купить ей водки.

Случай произошел вечером 11 января в поселке городского типа Буланаш под Артемовским, пишет «КП-Екатеринбург».

Местная жительница обратилась по телефону в дежурную часть. Она попросила стражей порядка привезти ей водку. Она назвала точную марку алкогольного напитка, место продажи и цену — 350 рублей за бутылку. Затем покупку требовалось доставить на дом.

О реакции правоохранительных органов на просьбу не сообщается. Знакомый с ситуацией источник сообщил, что со стороны сотрудников полиции возможна проверка названной точки продажи спиртных напитков.

Напомним, 4 декабря в Нижнем Тагиле мужчина попытался украсть из местного супермаркета бутылку коньяка. Две продавщицы заметили это и потребовали вернуть награбленное. Однако мужчина не захотел расставаться с бутылкой и устроил потасовку. Сотрудницам удалось отнять похищенный алкоголь, но сам мужчина вырвался и убежал.

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