В Свердловской области женщина попросила полицейских «сгонять» за водкой

Напомним, 4 декабря в Нижнем Тагиле мужчина попытался украсть из местного супермаркета бутылку коньяка. Две продавщицы заметили это и потребовали вернуть награбленное. Однако мужчина не захотел расставаться с бутылкой и устроил потасовку. Сотрудницам удалось отнять похищенный алкоголь, но сам мужчина вырвался и убежал.