Николай II и Александра Фёдоровна завели канал в «Телеграме»
14 февраля, 23:05Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
У последнего русского императора Николая Александровича появился канал в мессенджере «Телеграм». Читатели смогут прочитать переписку царской четы.
Сюжеты: Екатеринбург
14 февраля на телеграм-канале «Царская-семья.рф» появилась первая запись из дневника Николая II и Александры Фёдоровны.
Записи в дневнике они вели, находясь в заключении в Тобольске, сообщает «Областная газета». Теперь с заметками может ознакомиться любой желающий.
Публикации будут привязаны к хронологии дневника. Пост от 14 февраля 2018 года дублировал соответствующую запись 14 февраля 1918.
Узнали, что на почте получено распоряжение изменить стиль и подравняться под иностранный, считая с 1 февраля, т. е. сегодня уже выходит 14 февраля. Недоразумениям и путаницам не будет конца! -- гласит одна из публикаций телеграм-канала.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей