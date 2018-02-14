Николай II и Александра Фёдоровна завели канал в «Телеграме»

14 февраля на телеграм-канале «Царская-семья.рф» появилась первая запись из дневника Николая II и Александры Фёдоровны.

Записи в дневнике они вели, находясь в заключении в Тобольске, сообщает «Областная газета». Теперь с заметками может ознакомиться любой желающий.

Публикации будут привязаны к хронологии дневника. Пост от 14 февраля 2018 года дублировал соответствующую запись 14 февраля 1918.

Узнали, что на почте получено распоряжение изменить стиль и подравняться под иностранный, считая с 1 февраля, т. е. сегодня уже выходит 14 февраля. Недоразумениям и путаницам не будет конца! -- гласит одна из публикаций телеграм-канала.