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Светящееся небесное тело пролетело над Свердловской областью (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Светящееся небесное тело пролетело над Свердловской областью (ВИДЕО)

14 февраля, 21:30Crazy News
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