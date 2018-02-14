Светящееся небесное тело пролетело над Свердловской областью (ВИДЕО)

Своеобразный «болид» пролетел очень быстро, поэтому никто не успел запечатлеть его на телефон. Позже в сети появились видеокадры, которые были сделаны круглосуточной камерой видеонаблюдения, снимающей телебашню.

Специалисты не уверены, что это был болид, поскольку скорость предмета была недостаточна для этого, да и свечение слабое. Один из экспертов предположил, что это остатки космического аппарата.

Мое предположение – могло лететь тело при скорости около первой космической. По всей видимости, это тело наше, рукотворное: какой-нибудь остаток космического аппарата или старый космический аппарат вошел в атмосферу и сгорал рассказал изданию «РИА Новости» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Известно, что жители Новоуральска тоже видели небесное тело. Полёт продолжался порядка 10 секунд, направленность – с юга на север.