Второй всемирный потоп может наступить в конце 21 века
14 февраля, 13:00Crazy News
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В США ученые NASA исследовали повышение уровня Мирового океана. Выяснилось, что подъем дна океана составил 3 миллиметра в год и 7 сантиметров за последние 25 лет. По предварительному заключению ученых к концу 21 века под водой окажутся все дома на побережье океана.
Данные зафиксировали благодаря спутниковому наблюдению, показывающему уровень дна в открытом пространстве.
После таяния воды и потепления поднятие уровня дна ускорится, при составлении отчета американские специалисты учли и извержения вулканов. Годовое ускорение уровня мирового океана уже достигло отметки в 0,084 мм/г². К концу 21 века, по прогнозам экспертов, вода поднимется до уровня 654±119 мм и затопит прибрежные города.
Одновременно с этим ученые заявляют, что прогноз не может быть точным на 100% из-за множества различных факторов, пишет OAnews.
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