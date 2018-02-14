Второй всемирный потоп может наступить в конце 21 века

После таяния воды и потепления поднятие уровня дна ускорится, при составлении отчета американские специалисты учли и извержения вулканов. Годовое ускорение уровня мирового океана уже достигло отметки в 0,084 мм/г². К концу 21 века, по прогнозам экспертов, вода поднимется до уровня 654±119 мм и затопит прибрежные города.