Екатеринбуржцы собирают деньги на волонтёрское путешествие по странам Америки (ФОТО)

Свердловчане хотят расширить волонтёрскую деятельность. Основная сумма пойдёт на покупку дома на колесах, остальные деньги они потратят на топливо, подарки детям и пересечение границ. Сбор открыт на специально созданном сайте.



Организаторы обещают рассказывать о своем приключении в социальных сетях. В числе путешественников не только супруги, но и их две дочери, старшей из которых 8 лет, а младшей – 11 месяцев. По прибытии на родину дом на колёсах будет продан, а деньги раздадут в детские дома региона.



Отправиться в подобное путешествие екатеринбуржцев вдохновил путешественник из Испании. Их путешествие должно занять около года. Список покупок в каждый детский дом, запланированный к посещению, они будут согласовывать с руководством учреждения.



Путешественники уже столкнулись с мнением, что они якобы хотят путешествовать за чужой счёт. Однако екатеринбуржцы отправятся в трип в любом случае – на свои деньги или же на деньги неравнодушных благотворителей, рассказывает «Znak.com».





Фото: личный архив семьи Бякиных