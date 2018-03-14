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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржцы собирают деньги на волонтёрское путешествие по странам Америки (ФОТО)

14 марта 2018, 09:00Добавить новость
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Семья Бякиных из Екатеринбурга собирает деньги, чтобы отправится в путешествие по Панамериканскому пути, в ходе которого свердловчане намерены посетить детские дома в 14 странах. На поездку им нужно собрать более двух миллионов рублей.

Свердловчане хотят расширить волонтёрскую деятельность. Основная сумма пойдёт на покупку дома на колесах, остальные деньги они потратят на топливо, подарки детям и пересечение границ. Сбор открыт на специально созданном сайте.

Организаторы обещают рассказывать о своем приключении в социальных сетях. В числе путешественников не только супруги, но и их две дочери, старшей из которых 8 лет, а младшей – 11 месяцев. По прибытии на родину дом на колёсах будет продан, а деньги раздадут в детские дома региона.

Отправиться в подобное путешествие екатеринбуржцев вдохновил путешественник из Испании. Их путешествие должно занять около года. Список покупок в каждый детский дом, запланированный к посещению, они будут согласовывать с руководством учреждения.

Путешественники уже столкнулись с мнением, что они якобы хотят путешествовать за чужой счёт. Однако екатеринбуржцы отправятся в трип в любом случае – на свои деньги или же на деньги неравнодушных благотворителей, рассказывает «Znak.com».

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Фото: личный архив семьи Бякиных
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