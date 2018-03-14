Любопытный морж решил подружиться с вахтовиками в Саббете (ВИДЕО)
14 марта, 10:00Crazy News
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В Саббете морж вынырнул из лунки, которую рабочие пробурили для подводной съемки. Любопытное животное не испугалось и даже попыталось выйти на контакт с людьми.
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