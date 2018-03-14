Любопытный морж решил подружиться с вахтовиками в Саббете (ВИДЕО)

Видео опубликовал один из вахтовиков, живущий в поселке Ямальского района.

Пробуренная лунка предназначалась для измерения осадка ила и подводной съемки. Млекопитающее выглядывало из лунки, пыталось выбраться на лед, и совсем не боялось людей.