Россия во всей своей красе: медвежонок посетил пивной магазин в Екатеринбурге (ФОТО)

Пока хозяин косолапого совершал покупки, медвежонок успел стать участником фотосессии. Действительно – не каждый день встретишь, пусть и маленького, но настоящего медведя. Особенно, в черте города.

Мы сами удивились. Зашёл утром покупатель, а на руках медвежонок маленький. Хорошенький такой. Мы его погладили, посадили на витрину, фотографировали поделились своими впечатлениями продавцы торговой точки.

Правда, откуда у жителя Екатеринбурга появился медвежонок, работники магазина почему-то не спросили.

Всем известно, что покупателям запрещено заходить в магазины с собаками, мороженым и на роликах. Судя по всему, предпринимателям теперь можно смело включить в этот список еще и медведей.

Лесные хищники не раз были замечены и в других городах Свердловской области. В ноябре 2015-го года по территории щебеночного завода и Туринского кладбища в Кушве дважды за неделю прогуливался небольшой медведь. В том же месяце, к проходной ЕВРАЗ НТМК вышла лиса.