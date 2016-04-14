Россия во всей своей красе: медвежонок посетил пивной магазин в Екатеринбурге (ФОТО)
Сегодня утром в магазине на Птицефабрике продавцы обслужили необычную компанию - мужчину с живым медвежонком, сообщает портал Е1.RU.
Пока хозяин косолапого совершал покупки, медвежонок успел стать участником фотосессии. Действительно – не каждый день встретишь, пусть и маленького, но настоящего медведя. Особенно, в черте города.
Мы сами удивились. Зашёл утром покупатель, а на руках медвежонок маленький. Хорошенький такой. Мы его погладили, посадили на витрину, фотографировали поделились своими впечатлениями продавцы торговой точки.
Правда, откуда у жителя Екатеринбурга появился медвежонок, работники магазина почему-то не спросили.
Всем известно, что покупателям запрещено заходить в магазины с собаками, мороженым и на роликах. Судя по всему, предпринимателям теперь можно смело включить в этот список еще и медведей.
Лесные хищники не раз были замечены и в других городах Свердловской области. В ноябре 2015-го года по территории щебеночного завода и Туринского кладбища в Кушве дважды за неделю прогуливался небольшой медведь. В том же месяце, к проходной ЕВРАЗ НТМК вышла лиса.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru