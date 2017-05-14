Неизвестный мужчина чуть не сорвал выступление Джамалы на Евровидении: он снял штаны прямо перед ней (ФОТО, ВИДЕО)

Во время выступления Джамалы, певицы из Украины, занявшей в 2016 году на конкурсе 1-е место, неизвестный мужчина с флагом Австралии на плечах выбежал на сцену из толпы зрителей.

Сначала он танцевал вокруг исполнительницы, а затем, повернувшись к ней лицом, снял штаны, продолжая свой танец. Через несколько секунд охрана вывела хулигана со сцены.

Напомним, благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе «Евровидение-2016» Киев проводил Евровидение в 2017 году.

Фото, видео: ИА REGNUM

Победителем нынешнего мероприятия стал певец из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. Второе место занял певец из Болгарии Кристиан Костов. Третье место досталось коллективу из Молдавии SunStroke Project, сообщает ИА REGNUM.