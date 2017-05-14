Неизвестный мужчина чуть не сорвал выступление Джамалы на Евровидении: он снял штаны прямо перед ней (ФОТО, ВИДЕО)
14 мая 2017, 13:25Crazy News
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На Евровидении-2017 прямо во время выступления украинской певицы произошел неприятный инцидент.
Во время выступления Джамалы, певицы из Украины, занявшей в 2016 году на конкурсе 1-е место, неизвестный мужчина с флагом Австралии на плечах выбежал на сцену из толпы зрителей.
Сначала он танцевал вокруг исполнительницы, а затем, повернувшись к ней лицом, снял штаны, продолжая свой танец. Через несколько секунд охрана вывела хулигана со сцены.
Напомним, благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе «Евровидение-2016» Киев проводил Евровидение в 2017 году.
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Фото, видео: ИА REGNUM
Победителем нынешнего мероприятия стал певец из Португалии Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois. Второе место занял певец из Болгарии Кристиан Костов. Третье место досталось коллективу из Молдавии SunStroke Project, сообщает ИА REGNUM.
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