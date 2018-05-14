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Новости Нижнего Тагила

Фрагменты костей найдены в Екатеринбурге на могиле туриста из группы Дятлова (ФОТО)

14 мая 2018, 11:05Добавить новость
Екатеринбург,Золотарев,Дегтярев,перевал дятлова,останки,кости,могила
В Екатеринбурге 13 мая на могиле Семена Золотарева, участника группы Дятлова, были обнаружены фрагменты человеческих костей.

Как пишет URA.RU, кости могли остаться на могиле 12 мая, тогда исследователи проводили эксгумацию тела и, вероятно, потом небрежно закопали фрагменты. Останки изымались для проведения экспертизы ДНК.

Уральский исследователь Дегтярев сообщил, что он приехал на кладбище, чтобы привести место захоронения в порядок. Исследователь собрал кости и считает необходимым их перезахоронить или отдать следователю.

Конечно, просто так я это теперь не оставлю. Виновные должны быть наказаны, как мне кажется, -- сообщил исследователь.


Отметим, что могила была вскрыта с разрешения родственников Семена Золотарева. Однако эксперты считают, что могла быть вскрыта не та могила, так как на останках есть следы ранений, которые не были получены Золотаревым.

Екатеринбург,Золотарев,Дегтярев,перевал дятлова,останки,кости,могила

Фото: URA.RU

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