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Новости Нижнего Тагила

Осуждённый из Полевского скрывался от сотрудников розыска в чулане у бабушки

14 мая 2018, 09:00Добавить новость
город,курьезы,нарушение,Россия,Свердловская область,уголовное дело,Полевской,ГУФСИН,бабушка,розыск
В Полевском местный житель прятался от сотрудников розыска ГУФСИН в чулане у своей бабушки. Гражданин хотел избежать встречи со стражами порядка, поскольку ему грозил тюремный срок.

В январе 2018 года молодого человека приговорили к трём с половиной годам колонии строгого режима. Он занимался изготовлением, приобретением, перевозкой и хранением наркотиков и психотропных веществ в крупном размере.

После суда его отпустили под подписку о невыезде, однако на оглашение приговора он не явился. Так, его объявили в розыск.

Сотрудники ГУФСИН установили, что осуждённый, вероятно, находится в Полевском у своей бабушки. На квартире у пожилой женщины они провели обыск, где нашли злоумышленника в чулане: он прятался за тряпками и одеждой.

Мужчину доставили во временный изолятор, откуда ему предстоит отправиться в тюрьму, рассказали в пресс-службе ГУФСИН.

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