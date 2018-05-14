Осуждённый из Полевского скрывался от сотрудников розыска в чулане у бабушки
14 мая, 09:00Crazy News
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В Полевском местный житель прятался от сотрудников розыска ГУФСИН в чулане у своей бабушки. Гражданин хотел избежать встречи со стражами порядка, поскольку ему грозил тюремный срок.
В январе 2018 года молодого человека приговорили к трём с половиной годам колонии строгого режима. Он занимался изготовлением, приобретением, перевозкой и хранением наркотиков и психотропных веществ в крупном размере.
После суда его отпустили под подписку о невыезде, однако на оглашение приговора он не явился. Так, его объявили в розыск.
Сотрудники ГУФСИН установили, что осуждённый, вероятно, находится в Полевском у своей бабушки. На квартире у пожилой женщины они провели обыск, где нашли злоумышленника в чулане: он прятался за тряпками и одеждой.
Мужчину доставили во временный изолятор, откуда ему предстоит отправиться в тюрьму, рассказали в пресс-службе ГУФСИН.
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