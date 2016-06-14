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Пенсионер из Нижнего Тагила написал письмо со словами поддержки Дональду Трампу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионер из Нижнего Тагила написал письмо со словами поддержки Дональду Трампу

14 июня 2016, 12:35Crazy News
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