Пенсионер из Нижнего Тагила написал письмо со словами поддержки Дональду Трампу
14 июня 2016, 12:35Crazy News
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Мужчина даже изъявил готовность внести в предвыборную кампанию кандидата в президенты 100 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
В своем послании пенсионер, пристально следящий за мировыми политическими процессами, выразил доверие Трампу, как единственному из кандидатов в президенты США, кто способен мирным путем разрешить существующие проблемы.
По сообщению издательства Politico, которое опубликовало выдержки из текста письма, мужчина обеспокоен политической ситуацией в мире и боится повторения событий Второй мировой войны.
Мужчина попросил свою 19-летнюю внучку перевести послание на английский язык. Для отправки письма девушка ездила в Екатеринбург, где расположено ближайшее американское консульство.
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