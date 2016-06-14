Пенсионер из Нижнего Тагила написал письмо со словами поддержки Дональду Трампу

В своем послании пенсионер, пристально следящий за мировыми политическими процессами, выразил доверие Трампу, как единственному из кандидатов в президенты США, кто способен мирным путем разрешить существующие проблемы.

По сообщению издательства Politico, которое опубликовало выдержки из текста письма, мужчина обеспокоен политической ситуацией в мире и боится повторения событий Второй мировой войны.

Мужчина попросил свою 19-летнюю внучку перевести послание на английский язык. Для отправки письма девушка ездила в Екатеринбург, где расположено ближайшее американское консульство.