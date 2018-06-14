Лемур из зоопарка в Екатеринбурге предсказал результат игры Россия-Саудовская Аравия

В пресс-службе зоопарка пояснили, почему для предсказания выбрали именно это животное: черно-белый цвет шерсти и кличка Спартак перекликается с футбольной тематикой.

Перед лемуром поставили две чашки с бананами. В одной чашке лежал флаг России, а в другой – флаг Саудовской Аравии. Спартак выбрал чашку с флагом страны-соперника.

Спартак делает предсказание впервые и как его трактовать – пока непонятно. Возможно, такой выбор означает поражение команды Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018, сообщает «Наша Газета».