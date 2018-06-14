Лемур из зоопарка в Екатеринбурге предсказал результат игры Россия-Саудовская Аравия
14 июня, 14:05Crazy News
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Лемур по кличке Спартак из Екатеринбургского зоопарка спрогнозировал результат первой игры российской сборной. Матч между Россией и Саудовской Аравией состоится 14 июня 2018 года.
Сюжеты: Екатеринбург
В пресс-службе зоопарка пояснили, почему для предсказания выбрали именно это животное: черно-белый цвет шерсти и кличка Спартак перекликается с футбольной тематикой.
Перед лемуром поставили две чашки с бананами. В одной чашке лежал флаг России, а в другой – флаг Саудовской Аравии. Спартак выбрал чашку с флагом страны-соперника.
Спартак делает предсказание впервые и как его трактовать – пока непонятно. Возможно, такой выбор означает поражение команды Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018, сообщает «Наша Газета».
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