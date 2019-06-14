Ургант высмеял свердловскую школу, где дети писали слово на букву «ж»

Педагог обнаружила на парте в классе неприличное слово и, чтобы выяснить, кто из первоклашек испортил имущество школы, заставила 7-8-летних детей писать на доске бранное слово.

Я хочу сразу извиниться: семь лет мы делали эту передачу и ни разу не произносили это слово в эфире,сказал телеведущий.

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Он призвал всех отнестись к поступку педагога снисходительно и найти в этом плюсы. Например, как отметил Ургант, дети научились писать еще одно слово.