Ургант высмеял свердловскую школу, где дети писали слово на букву «ж»
Сегодня, 10:54Crazy NewsФото: Скриншот видео Первого канала
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Телеведущий Иван Ургант в эфире «Первого канала» посмеялся над лицеем имени Дягилева, где педагог заставила детей писать слово на букву «ж».
Сюжеты: Екатеринбург
Педагог обнаружила на парте в классе неприличное слово и, чтобы выяснить, кто из первоклашек испортил имущество школы, заставила 7-8-летних детей писать на доске бранное слово.
Я хочу сразу извиниться: семь лет мы делали эту передачу и ни разу не произносили это слово в эфире,сказал телеведущий.
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Видео: Первый канал
Он призвал всех отнестись к поступку педагога снисходительно и найти в этом плюсы. Например, как отметил Ургант, дети научились писать еще одно слово.
Во-вторых, это же все же лицей имени Дягилева. Так семилетние дети уже в этом возрасте узнали что-то интересное о жизни великого импресарио,пошутил телеведущий.
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