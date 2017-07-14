Евгения Чудновец попросила квартиру у сити-менеджера Екатеринбурга
14 июля 2017, 23:00Crazy News
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Кандидат в губернаторы Свердловской области и бывший воспитатель детского сада Евгения Чудновец попросила у сити-менеджера уральской столицы Александра Якоба квартиру в Екатеринбурге. Письмо с подписью Чудновец поступило в администрацию Екатеринбурга неделю назад.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Сама Евгения пояснила, что собиралась отправить письмо губернатору Свердловской области. По её мнению, оттуда письмо перенаправили в администрацию Екатеринбурга. Однако на конверте в качестве адресата указан сити-менеджер Екатеринбурга, сообщает URA.RU. Комментариев от пресс-службы администрации города не поступило.
Полгода назад Евгения Чудновец обвинялась в распространении детской порнографии. Все обвинения были сняты после вмешательства Генеральной прокуратуры. Став свободной, Евгения занялась общественной деятельностью и заявила про участие в выборах главы Свердловской области.
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