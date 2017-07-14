Евгения Чудновец попросила квартиру у сити-менеджера Екатеринбурга

Сама Евгения пояснила, что собиралась отправить письмо губернатору Свердловской области. По её мнению, оттуда письмо перенаправили в администрацию Екатеринбурга. Однако на конверте в качестве адресата указан сити-менеджер Екатеринбурга, сообщает URA.RU. Комментариев от пресс-службы администрации города не поступило.