Робот-тюлень покорил посетителей выставки Иннопром в Екатеринбурге (ВИДЕО)
14 июля 2017, 08:00Crazy News
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На выставке Иннопром, которая накануне завершилась в Екатеринбурге, сердца гостей покорил робот-тюлень.
Сюжеты: Екатеринбург
Разработка предназначена для снятия стресса, рассказали посетители экспозиции. С этим, надо сказать, робот прекрасно справляется.
Экземпляр, представленный японскими участниками Иннопрома, закрывает глаза, моргает, урчит и подставляет шею, чтобы ее почесали. Надо отметить, редкий посетитель выставки смог спокойно пройти мимо занимательного павильона.
Видео: E1.ru
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