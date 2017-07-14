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Робот-тюлень покорил посетителей выставки Иннопром в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Робот-тюлень покорил посетителей выставки Иннопром в Екатеринбурге (ВИДЕО)

14 июля 2017, 08:00Crazy News
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