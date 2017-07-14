Жители деревни в Свердловской области сняли клип на песню группы «Грибы» (ВИДЕО)
14 июля 2017, 11:10Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жители деревни Малый Турыш в Свердловской области сняли свою версию клипа на песню группы «Грибы».
Сейчас клип набирает просмотры в интернете. Действие происходит утром в центре населенного пункта, в съемках приняли участие 11 человек, среди которых танцоры, тракторист, певица и местные жители пишет КСК66.
Отметим, что песня группы «Грибы» - «Тает лед» стала настоящим хитом этого лета.
Видео: КСК66
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей