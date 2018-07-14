Не желавшая отдавать банку долг омская пенсионерка изменила внешность

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Омичка по имени Алла взяла кредит на сумму 117 млн рублей и не захотела его возвращать. Для того, чтобы её не могли найти судебные приставы, она сильно похудела и перекрасила волосы в другой цвет.
Жительница Омска по имени Алла нашла отличное средство для похудения – банковский кредит.
Она взяла в банке кредит на сумму 117 млн рублей и не собиралась возвращать его. Чтобы избежать ответственности, Алла изменила внешность – похудела и перекрасила волосы, передаёт сообщество Mash.
Видео
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Видео: Mash
Но обмануть приставов не удалось. Они нашли должницу и заставили её выполнить обязательства перед кредитной организацией. Единственным плюсом из этой ситуации является то, что Алла сбросила лишний вес и сменила имидж.
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