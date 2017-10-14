Отгулы для метеозависимых людей могут быть разрешены в России

Документ предполагает возможность взятия официальных отгулов в дни магнитных бурь.





Согласно статистике, в период магнитных бурь происходит почти 70% инсультов и инфарктов. Именно эти причины возглавляют статистику смертности населения.





Известно, что депутат ЛДПР направил запрос в Министерство здравоохранения и в Министерство труда. Также у последнего депутат запросил статистику по информации о влиянии геомагнитной активности на возникновение травм на производстве, передает Lenta.