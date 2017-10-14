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Новости Нижнего Тагила

Отгулы для метеозависимых людей могут быть разрешены в России

14 октября 2017, 09:15Добавить новость
здоровье,работа,Россия,чиновники,депутаты,ЛДПР,магнитная буря,выходные
Депутаты ЛДПР накануне обсуждали законопроект, касающийся метеозависимых людей.

Документ предполагает возможность взятия официальных отгулов в дни магнитных бурь.

Согласно статистике, в период магнитных бурь происходит почти 70% инсультов и инфарктов. Именно эти причины возглавляют статистику смертности населения.

Известно, что депутат ЛДПР направил запрос в Министерство здравоохранения и в Министерство труда. Также у последнего депутат запросил статистику по информации о влиянии геомагнитной активности на возникновение травм на производстве, передает Lenta.

 
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