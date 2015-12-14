У безработного москвича угнали Mercedes за 10 миллионов
14 декабря 2015, 14:15Crazy NewsАлександра Логинова
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Неизвестные злоумышленники на Мичуринском проспекте угнали Mercedes-Benz стоимостью 9,7 миллиона рублей у безработного москвича.
Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, автомобиля лишился мужчина 1986 года рождения.
Из сообщения источника:
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства происшедшего. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению и задержанию преступников.
Подобные случаи не редкость в столице. Только за последний месяц дорогих иномарок стоимостью от 6 до 10 миллионов рублей лишились первокурсник МГИМО, главврач московской клиники, бизнесмен и безработная жительница столицы.
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