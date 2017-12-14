Екатеринбурженка по объявлениям нашла украденную 2 месяца назад детскую коляску

6 октября жительница Екатеринбурга оставила детскую коляску возле одного из магазинов Екатеринбурга.



Спустя какое-то время коляску украли. По камерам видеонаблюдения удалось установить вора и момент кражи.

Украл местный бомж-алкаш. Это зафиксировала камера видеонаблюдения. Примерно через 10 минут после кражи я вызвала полицию, приехали ребята ППС, проехали близлежащие дворы, опросили таких же местных алкашей, этого мужика знают, постоянно тусуется в этом районе. Сейчас вот буду писать заявление в полиции, -- рассказала хозяйка коляски.



После того, как заявление в полицию было написано, женщина решила самостоятельно найти украденную вещь. Она просматривала сайты объявлений в интернете в надежде найти пропажу. Через 2 месяца поиски дали положительный результат, сообщает E1.ru.





Мне даже не нужно было открывать большие фотографии, чтобы понять, что это она. Такую бурю эмоций я давно не испытывала. Сразу позвонили в полицию, они проинструктировали, что дальше делать, и вот вчера мы съездили вместе с сотрудниками полиции к продавцу и забрали коляску, -- поделилась женщина информацией с журналистами.



Найденную коляску бомж продал за 1 000 рублей, а новые хозяева хотели перепродать её за 20 000. Теперь вернувшуюся вещь ждёт химчистка и домашняя помывка.