Житель Красноуральска выставил на продажу Bentley за 55 биткоинов

Мужчина просил 55 биткоинов за Bentley Flying Spur, цена которого, по подсчётам специалистов, составляла 38 миллионов рублей.





Стало известно, что продавец был вынужден снять объявление, поскольку сделка с криптовалютой является незаконной в России.





Было установлено, что мужчина, выложивший объявление, является директором автосалона по продаже дорогих иномарок. Прокуратура вынесла ему представление, несмотря на то, что сделка не произошла, передают НГС.Новости.