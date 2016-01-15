Автолюбителю из Москвы придётся ездить по российским дорогам, не снимая с головы дуршлаг (ФОТО)

Этим и не упустил шанса воспользоваться один из жителей Москвы. Андрей является ярым последователем Церкви летающего макаронного монстра.

Его религия обязывает носить на голове дуршлаг. Потому для мужчины было принципиальным, чтобы ему позволили сфотографироваться на права, не снимая с головы религиозный атрибут – вязаный дуршлаг.

Поскольку у российского правосудия очень трепетное отношение к религии, а за оскорбление чувств верующих вполне реально попасть в тюрьму, ГИБДД не стала чинить препятствия для мужчины. Водителю позволили сфотографироваться на права с дуршлагом, но с той оговоркой, что когда мужчина будет за рулём, дуршлаг всегда должен быть на голове.

Вот так удалось и соблюсти закон, и не навредить ничьим религиозным чувствам.

TagilCity.ru напоминает о том, что Церковь летающего макаронного монстра является пародийной религией. Действия адептов церкви в значительной степени являются реакцией на усиливающиеся в обществе клерикальные тенденции.

Тагильчане, а на какие жертвы вы готовы ради того, во что верите?