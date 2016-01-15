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Автолюбителю из Москвы придётся ездить по российским дорогам, не снимая с головы дуршлаг (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Автолюбителю из Москвы придётся ездить по российским дорогам, не снимая с головы дуршлаг (ФОТО)

15 января 2016, 11:30Crazy NewsПавел Щербина
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