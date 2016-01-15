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В супермаркете Нижнего Тагила кассир с матом напала на покупателя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В супермаркете Нижнего Тагила кассир с матом напала на покупателя

15 января 2016, 17:00Crazy NewsПавел Щербина
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