В супермаркете Нижнего Тагила кассир с матом напала на покупателя

Не далее как сегодня в полдень TagilCity.ru посвятил материал тому, как тяжело приходится продавцам. Были упомянуты особенно трагичные и драматические события, произошедшие недавно с участием работников розничных магазинов Нижнего Тагила.

Но всегда ли продавцы лишь жертвы обстоятельств и своей работы с самыми разными людьми?

В редакцию TagilCity.ru обратился Михаил, ставший свидетелем выходящего из ряда вон происшествия в одном и супермаркетов на Вагонке.

На видео продавец-кассир бросается с кулаками на покупателя с матерными выражениями и оскорблениями. Предыстория конфликта, как и его окончание, к сожалению, остались за кадром. Но автор видео рассказал редакции TagilCity.ru, в чём было дело и чем всё закончилось.

Всё началось с того, что покупательница попросила заменить молоко или убрать его в полиэтиленовый пакет. На это продавец очень нервно отреагировала: «иди сама!». Начала блатовать, будто она не за кассой работает, а из тюрьмы только что вышла поделился с журналистами TagilCity.ru покупатель Михаил.

Конечно, контингент продуктовых магазинов – очень разный. Не мог не возникнуть вопрос - а не провоцировала ли покупательница кассира?

Нет, покупательница спокойно попросила убрать молоко. В итоге она получила то, что хотела, но они чуть не подрались рассказал журналистам TagilCity.ru Михаил.

К счастью, кровопролития удалось избежать. Возможно, благодаря участию мужчины, который стоял в очереди следующим после женщины, на которую напала кассир. Но чем же закончилась эта история?

Она вернулась на своё место, но с таким видом… Я не знаю… Я считаю, что таким людям нельзя работать в магазинах, покупатель – всегда прав! Не знаю, стала ли писать пострадавшая женщина в книгу жалоб, но я написал обращение руководству торговой сети, а также позвонил на горячую линию. Эта женщина мне кажется опасной для общества поделился Михаил с журналистом TagilCity.ru.

Руководство торговой сети «Монетка» пока никак не комментирует инцидент. Телефоны магазина – скромно молчат.

Вот такие стандарты обслуживания. Вот такой он, «тагильский сервис» - бессмысленный и беспощадный. Учитывая бурное развитие торговли, тагильчане поделились едва ли не на два равных лагеря – продавцов (работников розницы) и покупателей (всех остальных). Наверняка у читателей TagilCity.ru из обоих лагерей есть свои истории из жизни на эту тему – делитесь ими в комментариях.

Возможно, так мы сделаем обслуживание в нашем городе хотя бы капельку лучше, имея представление о том, как делать не нужно.