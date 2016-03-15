«Дом-2» впервые пришла покорять уроженка Нижнего Тагила (ФОТО)

Топ-модель Алёна Юдина стала известна в 2005 году, когда она вышла в финал конкурса «Мисс Нижний Тагил». С тех пор она стала mash-up диджеем, перебралась в Москву, и вот теперь отправилась искать свою любовь в телепередачу «Дом-2». Она уже подружилась с молодым человеком, так же как и она, новым участником проекта, Денисом Козловичем. Они уже объявили себя парой.