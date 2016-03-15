«Дом-2» впервые пришла покорять уроженка Нижнего Тагила (ФОТО)
15 марта 2016, 10:15Crazy NewsДенис Таратонов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В самое долгоиграющее в мире (подтверждено книгой рекордов Гиннеса) реалити-шоу «Дом-2» впервые попала уроженка Нижнего Тагила. Увидеть её на экране тагильчане смогу уже на этой неделе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Топ-модель Алёна Юдина стала известна в 2005 году, когда она вышла в финал конкурса «Мисс Нижний Тагил». С тех пор она стала mash-up диджеем, перебралась в Москву, и вот теперь отправилась искать свою любовь в телепередачу «Дом-2». Она уже подружилась с молодым человеком, так же как и она, новым участником проекта, Денисом Козловичем. Они уже объявили себя парой.
Первые эпизоды программы с её участием ожидаются уже в середине недели. Несмотря на переезд в столицу, Алена периодически приезжает в Нижний Тагил, чтобы навестить родителей.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей