Нижний Тагил появился на стикерах в Viber (ФОТО)
Теперь историческое «Тагииил!» кричит не кто-нибудь, а Рыжий ЛегКэт [кот со стикеров Viber - прим. ред.].
TagilCity.ru не раз обращался к теме популярности Нижнего Тагила благодаря мему из шоу «Наша Раша». Несомненно одно – благодаря одному сезону шоу с тагильчанами Геной и Вованом о Нижнем Тагиле узнало больше людей в России, чем за все годы проведения Международных выставок вооружения.
В январе этого года Михаил Галустян поделился мнением: «Жители Тагила говорят, что теперь их больше уважают».
Возможно, появление пьяного кота с бутылкой и в шапке-ушанке, кричащего «Тагииил!», в одном из самых популярных в мире приложений-мессенджеров – одно из проявлений возросшего уважения.
Отношение тагильчан к мему «Тагил-рулит!» никогда не было однозначным. Тем не менее, от международной известности, вероятно, Нижнему Тагилу уже никуда не спрятаться.
Фото: скриншот Viber
© Эрик Х., TagilCity.ru