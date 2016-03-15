Нижний Тагил появился на стикерах в Viber (ФОТО)

TagilCity.ru не раз обращался к теме популярности Нижнего Тагила благодаря мему из шоу «Наша Раша». Несомненно одно – благодаря одному сезону шоу с тагильчанами Геной и Вованом о Нижнем Тагиле узнало больше людей в России, чем за все годы проведения Международных выставок вооружения.

В январе этого года Михаил Галустян поделился мнением: «Жители Тагила говорят, что теперь их больше уважают».

Возможно, появление пьяного кота с бутылкой и в шапке-ушанке, кричащего «Тагииил!», в одном из самых популярных в мире приложений-мессенджеров – одно из проявлений возросшего уважения.

Отношение тагильчан к мему «Тагил-рулит!» никогда не было однозначным. Тем не менее, от международной известности, вероятно, Нижнему Тагилу уже никуда не спрятаться.

Фото: скриншот Viber