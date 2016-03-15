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Нижний Тагил появился на стикерах в Viber (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил появился на стикерах в Viber (ФОТО)

15 марта 2016, 17:50Crazy NewsПавел Щербина
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