Выброшенный из окна диван застрял на дереве в Екатеринбурге (ФОТО)
15 марта 2017, 11:00Crazy News
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В Екатеринбурге 14 марта неизвестные выбросили из окна жилого дома диван, который застрял на дереве, сообщает URA.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Никто не пострадал, но падение из окна тяжелого предмета могло носить и трагические последствия. В Управляющей компании, которая обслуживает данный дом, пояснили, что пока не знают, из какой именно квартиры прилетел предмет интерьера, но обязательно это установят.
Сейчас диван сняли с дерева. А коммунальщики пояснили, что в данном доме постоянно бьют лампочки, мусорят и рисуют на стенах.
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