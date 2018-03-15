Подруги поссорились, и тогда одна разместила объявление от лица второй об оказании интимных услуг. Следом за ней, вторая разместила объявление от имени подруги о продаже ребенка на органы.
Правоохранители вступили в переписку с автором объявления и поинтересовались ценой, за которую ребенка можно купить. Им ответили, что лучше прийти по адресу и принести 200 тыс. рублей. Когда полицейские пришли по указанному адресу, хозяйка квартиры была удивлена и сообщила, что написала 4 заявления в полицию. Под подозрением оказалась подруга женщины, от лица которой она разместила объявление об оказании интимных услуг.
Бывшие подруги написали друг на друга заявления в полицию. Правоохранителями проводится проверка по факту оскорбления в соцсетях, сообщает Ura.ru.
Жительница Челябинска из мести написала в соцсети о продаже ребенка подруги (ФОТО)15 марта 2018, 14:50Добавить новость
Подруги поссорились, и тогда одна разместила объявление от лица второй об оказании интимных услуг. Следом за ней, вторая разместила объявление от имени подруги о продаже ребенка на органы.
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