Японская собака «испортила» фотографии для Google Карт (ФОТО)
15 апреля, 15:10Crazy News
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Собака стала интернет-знаменитостью. Животное «засветилось» на ряде панорамных фотографий, сделанных сервисом «Google Street View».
Мимо собаки проезжал автомобиль, делающий панорамные снимки для сервиса. Животное отреагировало на машину и погналось за ней.
После этого местные жители обнаружили, что «преследовательница» в итоге попала на множество фотографий, сделанных автомобилем. Пользователей интернета позабавило «происшествие», отмечает «DEITA.RU».
Фото: «Google Maps»
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