Неизвестные пустили из арбалета стрелу с телефоном на территорию колонии Краснотурьинска (ФОТО)
15 мая 2017, 08:30Crazy News
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Необычным способом граждане пытались доставить посылку одному из заключенных ИК-3 в Краснотурьинске.
К арбалетной стреле, находившейся на территории колонии, находились примотанные скотчем телефоны.
Регулярно сотрудники колонии задерживают запрещённые посылки. Граждане, которые их пытаются передать, отвечают по всей строгости закона, пишет Комсомольская правда-Урал.
Добавим, ИК-3 - строгого режима.
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Фото: Комсомольская правда-Урал
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