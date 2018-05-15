Сотрудники городской больницы Первоуральска упаковали мусор в мешки для трупов (ФОТО)

Соответствующие фотографии набитых мешков на фоне медицинского учреждения были опубликованы в социальных сетях. В медицинском учреждении ситуацию никак не комментируют.



Похожий случай был зафиксирован в Челябинске несколькими месяцами ранее. Администрация города тогда отметила, что мэрией не регламентировано, какие именно использовать мешки для сбора мусора, пишет Znak.com.

Сотрудники больницы использовали эти мешки для габаритного мусора, веток и т. п. Сейчас в городе идут массовые субботники, в них участвуют все учреждения, многие компании. И это важнее, чем обсуждать, той ли формы мешки были использованы, -- говорилось в комментарии администрации Челябинска.

Фото: «Инцидент Екатеринбург»