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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники городской больницы Первоуральска упаковали мусор в мешки для трупов (ФОТО)

15 мая 2018, 10:00Добавить новость
администрация,больница,город,курьезы,Россия,Свердловская область,Первоуральск,труп,субботник,скандал,соцсети
В Первоуральске местные жители обсуждают то, как собранный на субботнике мусор сотрудники городской больницы №1 упаковали в мешки для трупов.

Соответствующие фотографии набитых мешков на фоне медицинского учреждения были опубликованы в социальных сетях. В медицинском учреждении ситуацию никак не комментируют.

Похожий случай был зафиксирован в Челябинске несколькими месяцами ранее. Администрация города тогда отметила, что мэрией не регламентировано, какие именно использовать мешки для сбора мусора, пишет Znak.com.

 

Сотрудники больницы использовали эти мешки для габаритного мусора, веток и т. п. Сейчас в городе идут массовые субботники, в них участвуют все учреждения, многие компании. И это важнее, чем обсуждать, той ли формы мешки были использованы, -- говорилось в комментарии администрации Челябинска. 

 

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Фото: «Инцидент Екатеринбург»
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