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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане в мае смогут увидеть МКС и яркую Венеру

15 мая 2018, 09:00Добавить новость
Россия,Свердловская область,МКС,космос,луна,венера,обсерватория,астрономия
Жители в мае Свердловской области смогут увидеть Венеру и Международную космическую станцию.

Об этом рассказали сотрудники учебной обсерватории. В частности, вечером 17 мая на северо-западе будут видны тонкая Луна и ярка Венера. Наблюдения за ночными светилами лучше всего будет вести с 22:00 до 23:00 часов.

Во второй половине месяца несколько раз свердловчане станут свидетелями пролёт МКС над регионом. Станция будет двигаться с запада на восток. В середине месяца МКС будет видна утром, а в конце – ближе к полуночи, передаёт «Наша газета».

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