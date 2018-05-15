Свердловчане в мае смогут увидеть МКС и яркую Венеру

Об этом рассказали сотрудники учебной обсерватории. В частности, вечером 17 мая на северо-западе будут видны тонкая Луна и ярка Венера. Наблюдения за ночными светилами лучше всего будет вести с 22:00 до 23:00 часов.

Во второй половине месяца несколько раз свердловчане станут свидетелями пролёт МКС над регионом. Станция будет двигаться с запада на восток. В середине месяца МКС будет видна утром, а в конце – ближе к полуночи, передаёт «Наша газета».