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Арт-объект «Все зря» появился в парке Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Арт-объект «Все зря» появился в парке Екатеринбурга

Вчера, 09:53Crazy NewsФото: Е1.ru
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