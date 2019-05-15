Арт-объект «Все зря» появился в парке Екатеринбурга

В парке УрГУПС в Екатеринбурге появился новый арт-объект — кубик Рубика, который собирается в надпись «Все зря», пишет портал Е1.
Большой кубик Рубика установил художник Илья Мозги. Сначала буквы на объекте располагались в хаотичном порядке, что и привлекло внимание горожан, им требовалось «поломать» голову, чтобы собрать слово. Через несколько дней художник представил горожанам разгадку, собрав кубик. Илья пояснил, что на самом деле объект статичен, просто он расставил буквы на нужные места.
Работа иронично рассказывает о том, что долгий путь поиска ответов от жизни может быть тщетным. Относитесь проще к жизненным подлянкам,пояснил корреспондентам Е1 Илья.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге могут убрать большую компьютерную клавиатуру, несмотря на то, что памятник стал своеобразным символом города. После сообщения о возможном демонтаже активисты привели клавиатуру в порядок, отмыв от грязи и покрасив.