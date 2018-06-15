Списанная инкассаторская машина с пробитым стеклом переполошила жителей Асбеста
15 июня, 23:50Crazy News
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Житель Асбеста разместил в социальных сетях фотографии эвакуируемого инкассаторского фургона со следами от «обстрела».
Один из местных жителей Асбеста стал свидетелем того, как эвакуатор транспортирует инкассаторский автомобиль с пробитым стеклом. Очевидец посчитал, что машина подверглась обстрелу, и разместил ее фотографии в соцсетях.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что транспортное средство списано и перевозилось на другую стоянку. Также он заверил, что никакой стрельбы на территории Асбеста не было, сообщает «Комсомольская правда».
В пресс-службе банка подтвердили информацию из МВД.
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