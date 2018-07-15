Наркоман? Тагильчанин с бойцовым псом собирал стекла в центре города

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Сегодня, 15 июля около 14.00 в центре Нижнего Тагила молодой человек собирал и вновь разбрасывал битое стекло.
Сюжеты: Нижний Тагил
По сообщению очевидцев, у одного из копировальных салонов, расположенном на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле, молодой человек рассыпал и собирал заново стекло. Вместе с ним была собака бойцовской породы. Тагильчане предположили, что молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.
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Молодой человек, вероятно, находился в изменённом состоянии с бойцовской собакой, по собаке видно, что ей не очень хорошо было,рассказал очевидец.
Двое посетителей салона вызвали полицию.
Позвонили в полицию, не знаю, приехали они или нет, пояснил тагильчанин.
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