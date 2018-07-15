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Наркоман? Тагильчанин с бойцовым псом собирал стекла в центре города
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Наркоман? Тагильчанин с бойцовым псом собирал стекла в центре города

Сегодня, 15:57Crazy News
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