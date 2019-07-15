«Смерть» и белые тапочки появились на пустыре в Екатеринбурге

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На пустыре на улице Белинского в Екатеринбурге появился арт-объект «Смерть», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Большая надпись «Смерть» составлена из букв красного цвета, а рядом лежат белые тапочки.
Арт-объект создал пермский художник Sad Face в рамках фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Корреспондентам Е1 мужчина пояснил, что работа является отсылкой к его еще одному арт-объекту, созданному в Перми — «Смерть на за горами».
Напомним, ранее в Екатеринбурге уличные художники «похоронили» свободу вероисповедания и свободу собраний. Арт-объекты представляли собой изображение надгробий с соответствующими надписями.
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