«Смерть» и белые тапочки появились на пустыре в Екатеринбурге

Большая надпись «Смерть» составлена из букв красного цвета, а рядом лежат белые тапочки.

Арт-объект создал пермский художник Sad Face в рамках фестиваля партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Корреспондентам Е1 мужчина пояснил, что работа является отсылкой к его еще одному арт-объекту, созданному в Перми — «Смерть на за горами».