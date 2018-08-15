Песни Киркорова и Бузовой запрещены в детском лагере Новгородской области

Фотография списка распространилась по социальным сетям.

Так, согласно перечню, на дискотеке нельзя слушать песни Киркорова, Lil Pump, LSP, Элджэй, Скриптонит, Бузовой и многих других.

Помимо этого, отдыхающим в лагере ребятам, согласно перечню, не будут ставить «слишком медленные песни для быстрых танцев», песни с матом, а также песни, нарушающие закон о защите детей от негативной информации.

Каждая песня, заявленная на дискотеку, будет рассматриваться администрацией и организационно-методическим отделом лагеря. Многие пользователи соцсетей в комментариях поддержали инициативу вожатых.