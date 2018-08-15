Песни Киркорова и Бузовой запрещены в детском лагере Новгородской области

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В одном из детских лагерей в Новгородской области воспитатели ввели «черный список» исполнителей, которых нельзя включать на детских дискотеках.
Фотография списка распространилась по социальным сетям.
Так, согласно перечню, на дискотеке нельзя слушать песни Киркорова, Lil Pump, LSP, Элджэй, Скриптонит, Бузовой и многих других.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Помимо этого, отдыхающим в лагере ребятам, согласно перечню, не будут ставить «слишком медленные песни для быстрых танцев», песни с матом, а также песни, нарушающие закон о защите детей от негативной информации.
Каждая песня, заявленная на дискотеку, будет рассматриваться администрацией и организационно-методическим отделом лагеря. Многие пользователи соцсетей в комментариях поддержали инициативу вожатых.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Кроме того, воспитатели составили список слов, которые находятся в лагере под запретом.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей