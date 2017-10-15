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Новости Нижнего Тагила

Свердловчане наблюдали полярное сияние в Ирбитском районе в ночь на 12 октября (ВИДЕО)

15 октября 2017, 09:00Добавить новость
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В ночь на 12 октября над Свердловской областью можно было наблюдать полярное сияние. Уральский фотограф Илья Янковский сумел запечатлеть природное явление.

Автор снимков рассказал, что снимал в Ирбитском районе на 57° северной широты.

Фотограф сначала пользовался методом интервальной съёмки, с выдержкой 15 секунд на кадр. Затем использовал съёмку в режиме пульсации крупным планом. Последняя фраза сияния пришлась на 1:55 до 2:45.

Пользователи социальных сетей оценили кадры такого завораживающего явления, передает Ura.Ru.

 

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Фото: Илья Янковский

 

Видео: YouTube/Starvisor

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