Свердловчане наблюдали полярное сияние в Ирбитском районе в ночь на 12 октября (ВИДЕО)

В ночь на 12 октября над Свердловской областью можно было наблюдать полярное сияние. Уральский фотограф Илья Янковский сумел запечатлеть природное явление.
Автор снимков рассказал, что снимал в Ирбитском районе на 57° северной широты.
Фотограф сначала пользовался методом интервальной съёмки, с выдержкой 15 секунд на кадр. Затем использовал съёмку в режиме пульсации крупным планом. Последняя фраза сияния пришлась на 1:55 до 2:45.
Пользователи социальных сетей оценили кадры такого завораживающего явления, передает Ura.Ru.
Фото: Илья Янковский
Видео: YouTube/Starvisor