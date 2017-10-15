Свердловчане наблюдали полярное сияние в Ирбитском районе в ночь на 12 октября (ВИДЕО)

Автор снимков рассказал, что снимал в Ирбитском районе на 57° северной широты.



Фотограф сначала пользовался методом интервальной съёмки, с выдержкой 15 секунд на кадр. Затем использовал съёмку в режиме пульсации крупным планом. Последняя фраза сияния пришлась на 1:55 до 2:45.





Пользователи социальных сетей оценили кадры такого завораживающего явления, передает Ura.Ru.

Фото: Илья Янковский

Видео: YouTube/Starvisor