В Нижнем Тагиле на ГГМ житель у супермаркета катался на санках, прикрепленных к автомобилю (ВИДЕО)
Любишь кататься, люби и саночки возить. Впрочем, возить может и кто-нибудь другой. Например, автомобиль.
Этой осенью TagilCity.ru писал о том, как перед гирпемаркетом «Лента» автолюбители устраивают шумные соревнования по дрифту. Пришедшая зима и гололед уменьшили накал страстей, но не погасили его совсем. В прошедший понедельник жители ГГМ наблюдали нового «любителя быстрой езды». Редакция спешит поделиться присланным видео.
Некоторым жителям города уже, видимо, очень хочется праздника и традиционных зимних забав. Так как горок в городе пока нет, тагильчане прицепили к автомобилю санки и на получившейся «упряжке» весело рассекали на парковке перед магазином. Но «водителю санок» ещё есть куда расти, чисто вписываться в повороты он ещё учится и пока не обходится без падений. Как видно на записи, это его не останавливает, и он смело устремляется на следующий круг.
Экстремальные развлечения это конечно замечательно, но, возможно, всё же «гонщику» стоит присмотреться к традиционным местам катания на санках. Например, склонам горы «Долгая».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru