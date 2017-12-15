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Новости Нижнего Тагила

Жители Екатеринбурга начали продавать недвижимость за биткоины

15 декабря 2017, 16:30Добавить новость
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В столице Урала появились первые предложения о продаже недвижимости за биткоины. Екатеринбуржцы продают за криптовалюту квартиры, коттеджи, парковочные места и земельные участки.

Так, владелец однокомнатной квартиры в районе Эльмаша обещает предоставить скидку при продаже недвижимости за биткоины. Сейчас он оценивает свою квартиру в 3 млн рублей.

 

За ту же цену можно купить земельный участок под строительство, а за 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продается парковочное место. Их собственники отмечают, что хотели бы продать недвижимость за криптовалюту. Также за биткоины выставлены несколько коттеджей на окраине города.

 

Как поясняют риэлторы, горожане быстро сориентировались в ситуации на валютном рынке. Теперь на сайтах по продаже недвижимости они делают пометки о том, что продают объекты за биткоины, пишет интернет-газета Znak.


За криптовалюту сейчас продают не только квартиры - житель Красноярска выставил на продажу Bentley за 55 биткоинов. Согласно финансовой бирже, в настоящее время курс биткоина превышает 17 000 долларов. 

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