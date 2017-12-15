Жители Екатеринбурга начали продавать недвижимость за биткоины

В столице Урала появились первые предложения о продаже недвижимости за биткоины. Екатеринбуржцы продают за криптовалюту квартиры, коттеджи, парковочные места и земельные участки.

Так, владелец однокомнатной квартиры в районе Эльмаша обещает предоставить скидку при продаже недвижимости за биткоины. Сейчас он оценивает свою квартиру в 3 млн рублей.

За ту же цену можно купить земельный участок под строительство, а за 3,5 млн рублей в Екатеринбурге продается парковочное место. Их собственники отмечают, что хотели бы продать недвижимость за криптовалюту. Также за биткоины выставлены несколько коттеджей на окраине города.

Как поясняют риэлторы, горожане быстро сориентировались в ситуации на валютном рынке. Теперь на сайтах по продаже недвижимости они делают пометки о том, что продают объекты за биткоины, пишет интернет-газета Znak.



За криптовалюту сейчас продают не только квартиры - житель Красноярска выставил на продажу Bentley за 55 биткоинов. Согласно финансовой бирже, в настоящее время курс биткоина превышает 17 000 долларов.