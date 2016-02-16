«Пир во время чумы»: гендиректор УВЗ отпраздновал юбилей на 10 миллионов! (ФОТО)

Сайт Lifenews.ru опубликовал кадры с вечеринки, посвящённой юбилею. По словам журналистов, на торжестве присутствовали звёзды первой величины. Столы были заполнены деликатесами. А само празднование проходило в роскошном зале одного из московских торговых центров.

По примерным подсчётам, подобное торжество должно было обойтись Олегу Викторовичу примерно в 10 миллионов рублей.

Примечательно, что пышный праздник был устроен буквально на следующий день после митинга против массовых сокращений на УВЗ, проходившего в Нижнем Тагиле.

TagilCity.ru напоминает о том, что предприятие сейчас переживает не лучшие времена, рабочие жалуются на малое количество заказов, а руководство заявляет о планах по оптимизации численности персонала. Или проще – о сокращениях.

И в такое время был устроен пышный банкет. Конечно, директор вправе распоряжаться своими деньгами так, как он пожелает. Все мы люди, всем нам порой хочется праздника.

Но есть и те люди, кто тратит свои деньги не на пышные торжества, а на помощь людям. Как, например, Владислав Тетюхин, на собственные средства построивший в Нижнем Тагиле многопрофильный медицинский центр.

Однако, возможно, что не всё так однозначно с директорским юбилеем. Вот, что ответила пресс-служба УВЗ на запрос TagilCity.ru:

Вопрос о праздновании юбилея не имеет отношения к деятельности компании. В свой юбилей 11 февраля Олег Викторович находился на рабочем месте, до 19 часов был на совещании у главы Правительства РФ, а уехал с рабочего места в 23:00.

ФОТО: lifenews.ru

Получается, что официально предприятие не признаёт факт пышного торжества, но и не отрицает прямо. Тагильчане, а как вы считаете, имел ли место подобный пир во время чумы?