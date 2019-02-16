«Повелитель холода» Олег Рязанов протестировал сугробы в Екатеринбурге
Сегодня, 12:07Crazy NewsФото: Скриншот с видео "Студия 41"
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В Екатеринбург приехал морж из Калининграда, известный как «повелитель холода». Мужчина протестировал сугробы столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Морж из Калининграда Олег Рязанов гастролирует по России и тестирует сугробы в разных городах. Сейчас он находится в Екатеринбурге. Мужчина на публике погрузился в сугроб в Екатеринбурге и провел под снегом несколько минут.
Морж готовится к очередному рекорду. Олег Рязанов планирует прыгнуть с парашютом в Арктике, сообщает «Студия 41».
Видео
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Видео: Студия 41
Температура воздуха там во время полета будет около -150 градусов,рассказал рекордсмен.
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