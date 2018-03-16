-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -3
вечер: +3
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Директор развлекательного центра в Нижнем Тагиле давал доступ к книге Адольфа Гитлера

16 марта 2018, 08:00Добавить новость
Вагонка,город,закон,интернет,нарушение,Нижний Тагил,прокуратура,сайт,Свердловская область,экстремизм
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила направила суд семь заявлений с требованием наложить запрет на распространение информации экстремистского и террористического характера. Подозрительные источники были выявлены в ходе тщательной проверки контента популярных интернет-страниц.

Так, пользователи могли в свободном доступе найти информацию о том, как поджечь автомобиль, а также приготовить коктейль Молотова, взрывное устройство и огнестрельное оружие у себя дома. Такие «лайфхаки» запрещены законом, ведь их использование расценивается как тяжкое преступление, в частности – акт терроризма.

Суд, рассмотрев заявления, направил материалы в Роскомнадзор. Это ведомство займётся закрытием ресурсов.

Интересно, что в одном из развлекательных центров Нижнего Тагила специалисты прокуратуры обнаружили доступы на сайты с запрещённой информацией. К примеру, посредством Wi-Fi в одном из центров можно было получить доступ к книге Адольфа Гитлера «Mein Kampf» и возможность просматривать ролики и слушать аудиозаписи с националистическими призывами. Директор заведения получил представление об устранении нарушений. В дальнейшем руководство ограничило доступ к запрещённым ресурсам, передает «Тагильский рабочий».

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

ОМОН прибыл на свадьбу в опечатанное кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле (ФОТО)
19 декабря 2017, 09:30
7 7
Суд Нижнего Тагила отказался блокировать сайт по майнингу Tagilcoin
вчера, 07:30
0 0
16 грубых нарушений выявлено на дорогах Нижнего Тагила во время праздничных выходных
27 февраля, 07:00
3 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 136
Подписаться на новости