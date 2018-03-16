Директор развлекательного центра в Нижнем Тагиле давал доступ к книге Адольфа Гитлера

Так, пользователи могли в свободном доступе найти информацию о том, как поджечь автомобиль, а также приготовить коктейль Молотова, взрывное устройство и огнестрельное оружие у себя дома. Такие «лайфхаки» запрещены законом, ведь их использование расценивается как тяжкое преступление, в частности – акт терроризма.





Суд, рассмотрев заявления, направил материалы в Роскомнадзор. Это ведомство займётся закрытием ресурсов.





Интересно, что в одном из развлекательных центров Нижнего Тагила специалисты прокуратуры обнаружили доступы на сайты с запрещённой информацией. К примеру, посредством Wi-Fi в одном из центров можно было получить доступ к книге Адольфа Гитлера «Mein Kampf» и возможность просматривать ролики и слушать аудиозаписи с националистическими призывами. Директор заведения получил представление об устранении нарушений. В дальнейшем руководство ограничило доступ к запрещённым ресурсам, передает «Тагильский рабочий».