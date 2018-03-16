Полицейские пересчитали домашних животных в квартирах екатеринбуржцев к ЧМ-2018

Правоохранители собирают информацию обо всех проживающих в квартирах на Эльмаше, где находится стадион «Калининец». Там расположится тренировочная база для участников ЧМ.

Пользователи соцсетей отмечают, что полицейских интересовали клички домашних животных, порода и год рождения животных. Помимо этих сведений, полицейские записывали телефоны и марки авто жильцов квартир.

Как мои животные могут повлиять на проведение чемпионата? — задалась вопросом Наталья.

По сообщению Ura.ru, комментарий у правоохранительных органов получить не удалось.