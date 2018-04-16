Депутат Госдумы РФ посоветовал россиянам лечиться боярышником и корой дуба

14 апреля в эфире одной из телепередач депутата и зампредседателя Госдумы РФ Петра Толстого спросили о том, что делать рядовым гражданам после того, как введут запрет на иностранные лекарства, ведь некоторые западные средства просто не имеют отечественных аналогов.



По информации «Новых Известий» Толстой предложил россиянам лечиться народными средствами и не покупать иностранных лекарств.





А вы выплевывайте, выплевывайте таблетки. Кору дуба заваривайте, боярышник!, -- сказал депутат.